Ilrestodelcarlino.it - Paolo Saporiti alla Rimbomba

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

È uno dei concerti più attesi della seppur ricca stagione del circolo culturale Ladi Bertinoro, quello diche calcherà il palco di via Mainardi 14 questa sera alle 21,45., chitarrista, cantante e compositore milanese, propone un cantautorato italiano, in cui domina l’attenzione per i dettagli e la profondità dei testi. La sua voce calda, graffiante ed evocativa, che si interseca perfettamente con i melodici arpeggi costruiti dchitarra baritona acustica, lo porta a ben sei album da solista, punto cardine e di svolta del suo percorso artistico. Il suo ultimo lavoro discografico, ‘La mia falsa identità’, è un disco pregevole, potente, raffinato, elegante, appassionato e pieno di energia. Prima dell’esibizione di, per chi vuole, è possibile cenare al circolo alle 20, solo su prenotazione chiamando o inviando un messaggio whatsapp al 333.