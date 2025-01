Lanazione.it - Panathlon Il club perugino compie 70 anni. Ginetto: "Questa è la Casa degli sportivi"

L’Assemblea ordinaria dei soci delPerugia, indetta dal presidente Lucae dal consiglio direttivo, è stata anche l’occasione per presentare sette nuovi soci che portano a quarantacinque il numero di quanti fanno parte delsorto nel 1955, 23° al mondo, che quest’anno festeggerà i 70di attività. Questi i nomi e lo sport che rappresentano i nuovi arrivati: Raffaello Agea, tennis e volley; Federico Bevilacqua, rugby; Alessio Gaggioli, pugilato; Nicola Montecchi, tiro con l’arco; Lorella Pittavini, volley; Ruggero Renetti, rugby; Luca Rugini, bocce. Lucaha consegnato ai soci l’annuario 2024 “Perugia News” su cui si ripercorre l’attività svolta nel 2024 e ha annunciato alcune iniziative dell’anno appena iniziato con particolare riferimento ai festeggiamenti per l’versario dei 70, occasione in cui arriveranno a Perugia panathleti da tutta Italia e anche dall’estero.