Pallamano, Egitto vicinissimo ai quarti dei Mondiali. Portogallo straordinario contro la Spagna

2025 dimandano in archivio un’altra incredibile giornata del loro Main Round, quella relativa alla giornata di venerdì 24 gennaio. In campo c’erano il Gruppo III e il Gruppo IV di questa seconda fase. Ecco come sono andate le cose.Gruppo IIINel derby della penisola iberica unomanda al tappeto 35-29 la, conquistando con un turno d’anticipo l’accesso aidi finale del torneo iridato. Vittoria pesantissima anche per il Brasile, che regola la Svezia 27-24, centrando a sua volta il pass, per la prima volta nella storia, per la top 8 dei. A nulla serve alla Norvegia il largo successo per 39-22 sul Cile.Classifica Gruppo III:7, Brasile 6, Norvegia 4, Svezia 4,3, Cile 0.Gruppo IVL’, battendo 26-25 la Slovenia, si è messo nella posizione di andare a prendersi idi finale: ora agli africani basterà infatti battere Capo Verde, che oggi ha perso per 30-26l’Argentina, nell’ultima partita della pool per centrare la qualificazione.