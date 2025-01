Pagelle Napoli-Juventus 2-1 | voti e tabellino Conte fa sognare gli azzurri e Motta perde l’imbattibilità

Leggi su Sportface.it

E’ ildia fermaredellain campionato. Il grande exfail popolo partenopeo e questa squadra non può più ormai nascondersi, è da scudetto e lotterà fino alla fine con Inter e – forse – Atalanta. Per i bianconeri, invece, è de profundis: rimonta e diciassette punti persi da situazione di vantaggio per i ragazzi di Thiago, a -16 dalla capolista e a -16 rispetto a un anno fa sotto la gestione Allegri. E ora anche per la Champions, con questi continui scivoloni e una continuità pressoché inesistente, non si fa affatto facile, specie con questa gestione delle risorse, vedi Vlahovic a lungo in panca per l’appena arrivato e subito in gol Kolo Muani.Ilha vinto ora sette delle ultime undici partite giocate contro lain Serie A, vantando almeno tre successi in più contro i bianconeri rispetto a qualsiasi altra squadra in Serie A negli ultimi cinque anni.