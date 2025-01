Juventusnews24.com - Pagelle Napoli Juve: buona la prima per Kolo Muani, poi in attacco il vuoto. Gatti l’ultimo a mollare VOTI

di Marco Baridon: ie i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 22ª giornata del campionato di Serie A 2024/25: ie i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 22ª giornata del campionato di Serie A 2024/25Di Gregorio 6.5 – Rischia il pasticcio nel primo tempo, ma la parata nella ripresa su Lukaku è qualcosa di fantascientifico. Sfida le leggi della fisica ributtando dentro un pallone che per qualche millimetro sarebbe stato gol. Poche colpe sul sorpasso azzurro.McKennie 5.5 – In un ruolo che non esalta propriamente le sue caratteristiche ma che, per generosità, sta continuando ad interpretare al massimo, patisce soprattutto nel secondo tempo gli inserimenti dei centrocampisti del. Anguissa in particolare, che lo sovrasta in occasione dell’1-1 azzurro.