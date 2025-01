Oasport.it - Pagelle discesa Kitzbuehel 2025: il Canada fa festa con Crawford e Alexander. Gli azzurri steccano

Leggi su Oasport.it

LIBERAJames10: il canadese realizza il sogno di una vita e riporta la propria nazione sul gradino più alto del podio sulla Streif dopo oltre 42 anni. Centrare la prima vittoria della carriera proprio aè qualcosa di unico ed irripetibile per un velocista. Unastraordinaria, soprattutto nella parte più alta, riuscendo poi a gestire il vantaggio anche dopo l’Hausbergkante, mantenendo la velocità alta fino al traguardo.Alexis Monney 9: per soli otto centesimi non gli riesce una clamorosa doppietta Bormio-. La stagione della definitiva consacrazione per il venticinquenne svizzero, che ha sognato in grande anche oggi. Monney è ormai entrato in una nuova dimensione come tanti suoi connazionali e adesso arrivano anche i Mondiali per coronare quest’anno anche con una medaglia iridata.