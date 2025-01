Sport.quotidiano.net - Ozzano e Bologna 2016, che rischi. I club ospitano le due battistrada

Classifiche congestionate, possibili cambi di scena e un rush finale della fase di qualificazione di Interregionale da seguire con grande interesse. Così, a tre giornate dalla fine della regular season, le bolognesi in gara si preparano a raccogliere più frutti possibili in vista del bivio play-in (anticamera dei playoff) e playout: al termine della stagione le squadre delle 2 division che costituiscono le 4 conference verranno suddivise in play-in Gold (prime 6 classificate) e play-in Out (dal settimo al dodicesimo posto). Questo rende ancora più avvincenti i prossimi 120’, come nel caso deldi capitan Guerri, sesta forza della division C e virtualmente dentro la poule playoff. Per i rossoblù il grande scoglio da valicare è quello della regina Iseo, che domani alle 17 scenderà al PalaSavena per provare ad allungare a sei la striscia positiva e blindare il primato: i padroni di casa arrivano invece da due ko di fila e cercano un prezioso riscatto.