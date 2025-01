Osimhen in estate è già deciso | paga tutto la Juve

Leggi su Sportface.it

sta conquistando la scena europea a suon di gol e per la stagione prossima sarà al centro di un importante intreccio di mercato: lantus è la vera protagonista della vicenda. Ha lasciato Napoli in prestito per accasarsi al Galatasaray e ritrovar sé stesso, quel Victorche fu protagonista nella vittoria dello scudetto per i partenopei. Il suo score in terra turca parla chiaro: 15 gol e 6 assist in 19 partite ufficiali. L’attaccante nigeriano è diventato il vero e proprio idolo della tifoseria turca, nonostante la sua permanenza al Galatasaray abbia un scadenza già prefissata.A giugno si scatenerà un vero putiferio per il centravanti, corteggiato da mezza Europa e con una clausola rescissoria – valida solo per l’estero – da 75 milioni di euro. Nonostante lo scorso anno abbia comunque messo a segno 17 gol, il rapporto con il Napoli era giunto ormai al capolinea per, tuttavia grazie alle sue prestazioni attuali il nigeriano sembra essere tornato quello della stagione 22/23.