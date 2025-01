Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox: previsioni di domenica 26 gennaio 2025

Cosa prevede l'diFox per il 26? Ancora poche ore con la Luna in Sagittario, e nel pomeriggio l'astro argenteo transiterà nella casa del Capricorno. Queste 24 ore saranno tutt'altro che ordinarie. Approfondiamo leastrologiche diFox di26, dando un'occhiata anche al proprio ascendente zodiacale in modo da ottenere unaccurato.26Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - La mattinata vi offre energia e determinazione, ma questa carica potrebbe portarvi a essere più nervosi del solito. Cercate un equilibrio per sfruttare al meglio il momento. Toro - Evitate di stancarvi troppo. È importante affrontare con chiarezza alcune situazioni che riguardano la casa, specialmente quelle che non dipendono da voi.