Ilfattoquotidiano.it - ‘Ombre’, una chicca tra gli autopubblicati. Chiro Salvis aiuta a capire cos’è l’HIV oggi in Italia

A volte tra glisi trovano delle vere chicche, romanzi che si leggono senza interruzioni, sollecitano domande e smuovono emozioni perché propongono temi scomodi. Ombre diè uno di questi. Non è un campione di incassi né di pagine lette ed è un vero peccato, perché tratta un argomento dimenticato da giornali e media, e lo fa con una scrittura scorrevole. Purtroppo spesso le case editrici preferiscono dare spazio a romanzi di personaggi famosi o a persone che possono far diventare la star del momento. Sicuramente non amano rischiare con una sconosciuta che usa uno pseudonimo per salvaguardare la sua privacy e quella della sua famiglia.Del resto l’editoria è un business e alla fine dell’anno contano i numeri: indubbiamente è più facile promuovere e vendere il libro di chi è sempre in tv e sulle pagine dei giornali e, magari, ha anche un bel numero di follower sui social.