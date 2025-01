Novara tragedia allo stadio Piola | tifoso precipita dalla curva è gravissimo

Leggi su Dayitalianews.com

L’incidente è avvenuto durante la partita frae Busto, oggi, 25 gennaioSilvio: unavversario è in gravissime condizioni. Durante la partita fraFc e Pro Patria Busto Arsizio, che si è disputata oggi, sabato 25 gennaio, undi Busto ètonel fossato. Non è chiara ancora la dinamica dell’incidente. Dalle prime informazioni, l’uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato dal 118 in pronto soccorso in codice rosso. Attualmente verserebbe in gravissime condizioni ed è ricoverato nel reparto di rianimazione. Foto di repertorio L'articolo, èproviene da Dayitalianews.