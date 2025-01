Quotidiano.net - Novara-Pro Patria, tifoso lombardo precipita nel fossato: è grave

Roma, 25 gennaio 2025 - Un uomo èto dalla balustra dello Stadio Silvio Piola dimentre assistiva al match tra la squadra padrone di casa e la Pro, valevole per il campionato di Serie C. La vittima, un 40enne, è. Il, a fine partita, forse sporgendosi troppo per salutare i suoi beniamini benché sconfitti 2-1, èto dagli spalti finendo nelche la divide dal campo di gioco. L'uomo è stato soccorso dal 118 e portato all'ospedale diin rianimazione. Le sue condizioni sono molto gravi.