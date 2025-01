Ilfattoquotidiano.it - “Non ero uno stinco di santo e molte volte trattavo le ragazze di me**a. Però scrivevo canzoni d’amore coi Dear Jack”: la confessione di Alessio Bernabei

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“La pioggia è uno stato d’animo”, “Ricomincio da me”, “Wendy” e “Il mondo esplode tranne noi”, sono stati alcuni dei successi della band, nata ad “Amici di Maria De Filippi” nel 2013, dove hanno vinto il Premio della Critica. Poi il frontmanha abbandonato il gruppo, per poi tornare ma rifondare il tutto con il nuovo nome di Follya, che ha appena lanciato il nuovo singolo “Don’t Cry”. Lo stesso cantautore ha ammesso, in un video pubblicato sui suoi social, che i brani che aveva composto con isì parlavano, ma che la realtà era assai diversa.“Quando ero neii nostri testi parlavano per lo più– ha spiegato – e le nostreerano molto molto romantiche, al limite dello sdolcinato. Poi succedeva che quando tornavo, quando non ero sotto i riflettori, nonbene le