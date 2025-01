Niente stipendi e sciopero | salta la partita di campionato

Leggi su Sportface.it

“Appare evidente come la società versi oggi in una situazione di totale incertezza economica, lasciando poche speranze sulla possibilità di proseguire il”Nuova bufera nel calcio italiano. È arrivato l’annuncio ufficiale tutt’altro che inatteso: “Siamo senza, lunedì non giocheremo”. A meno di ripensamenti, quindi,la prossimadi.Non c’è pace per il Taranto, ultimissimo nel Girone C di Serie C con soli 3 punti e a -9 dalla penultima piazza ossia dalla zona playout. Ai gravi problemi di campo (quattro allenatori cambiati.), si sono aggiunti da tempo quelli societari e di natura economica.Taranto nel caos: i giocatori pronti a scioperareLa situazione è ormai precipitata, con i giocatori che, dopo aver messo in mora la società e tramite l’AIA, hanno ufficializzato lo stato di agitazione dichiarandosi pronti a scioperare e, dunque, a non giocare la gara contro il Team Altamura in programma lunedì 27 gennaio.