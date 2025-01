Ilnapolista.it - Nico Williams costa 58 milioni, Conte può convincere De Laurentiis a prenderlo (Repubblica)

Sula fantastica suggestione per sostituire Kvaratskhelia al Napoli. Visti i nomi che si fanno e i prezzi che girano, quasi quasi si potrebbe prenderepagando all’Athletic Bilbao la clausola rescissoria da 58. Anche perché per Garnacho lo United ne chiede oltre 70, per Adeyemi il Dortmund circa 50. Insomma, i conti sono facili ma sarebbe un affare impossibili per diversi motivi. L’unica speranza è, l’uche puòDe. Anche se c’è una sopravvalutazione complessiva suche ha giocato un eccellente Europeo ma il suo rendimento è generalmente inferiore. Quest’anno in Liga ha segnato appena un gol in diciotto partite. La suggestione di: il sognoper il post KvaraScrive Marzo Azzi sul quotidiano:“invece il crash test del centravanti lo ha già superato e si presenta alla sfida con la Juve — Maradona sold out — con altri problemi: l’infortunio di Olivera (al suo posto Spinazzola) e soprattutto la mancata sostituzione sul mercato di Kvaratskhelia, passato al Psg.