Nelle strade attorno all’ospedale la strisce si colorano di blu

La reintroduzione degli stalli a striscia blu in piazza Cambiaghi aggiungerà altri 100 posti auto in un centro città che allo stato attuale ha quasi solo soste a pagamento. Quella del centro è stata la prima Zpru (Zona a particolare rilevanza urbanistica) a essere attivata nell’agosto 2023. Si tratta di aree individuate come quelle esposte al maggior traffico veicolare, sul quale la Giunta con il suo piano della mobilità ha intenzione di intervenire, tutelando al tempo stesso la possibilità per i residenti di trovare parcheggio e più in generale disincentivando progressivamente l’uso dell’auto. Tre mesi più tardi, nell’ottobre 2023, è entrata in attivazione la seconda Zpru in stazione (solo parzialmente), con 115 nuovi stalli a pagamento a un euro l’ora in via Guarenti e via Castelfidardo, e un rinnovato parcheggio in piazza Castello a un euro l’ora, con 120 stalli.