Napoli-Juventus 2-1 le pagelle dei bianconeri

Roma, 25 gennaio 2025 - Ilrimonta lae infligge la prima sconfitta stagionale alla Signora. Al Maradona finisce 2-1 per i partenopei. Delusa una Juve che aveva chiuso il primo tempo in vantaggio con una rete di Kolo Muani. Nella ripresa i ragazzi di Conte si svegliano e prima con Anguissa e poi con Lukaku su calcio di rigore ribaltano l'incontro e portano a casa tre punti d'oro per mantenere il primo posto in classifica e tenere l'Inter a 6 punti di distanza (ma con due gare in meno).DI GREGORIO 6,5. La parata su Lukaku vale un gol, su quelli subiti non può nulla ma col tempo diventa meno sicuro.MCKENNIE 5,5. Ancora in difesa, e non ci si inventa: si perde Anguissa sul pareggio, meglio a sinistra dopo il cambio di Cambiaso, ma è tardi.GATTI 5,5. Sull’1-1 non ha nessuno da marcare e non si accorge di poter aiutare McKennie su Anguissa.