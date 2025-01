Pronosticipremium.com - Napoli-Juventus 2-1, Conte ribalta Kolo Muani: decidono Anguissa e Lukaku

Leggi su Pronosticipremium.com

Vittoria fondamentale per ildi Antonio, che nel big match della ventiduesima giornata di Serie A, supera 2-1 laallungando in vetta alla classifica, in attesa dell’Inter, che domani affronterà il Lecce. Ancora una volta i bianconeri non riescono a sfruttare una situazione di vantaggio, vanificando l’inziale gol dial calare del primo tempo, facendosi rimontare nel secondo tempo con i gol di.Il racconto del matchSfida che inizia subito su buoni ritmi con lache dopo pochi minuti ha la prima colossale palla gol. Bella azione dei bianconeri che riescono a trovare l’imbucata centrale con il velo diche favorisce Yildiz, che a pochi metri dalla porta sterza mandando a vuoto un difensore azzurro ma poi calcia debolmente con il sinistro trovando un grande intervento di Meret.