Sport.quotidiano.net - Napoli-Juventus 2-1, Anguissa e Lukaku rimontano la Signora. Primo ko per i bianconeri

, 25 gennaio 2025 - Successo d'oro per ilcontro la. Presto per dire se si tratta di un colpo Scudetto, ma quel che è certo è che i campani fanno un passo in avanti importante in ottica Tricolore. La Vecchia, passata in vantaggio a finetempo con il sigillo del debuttante Kolo Muani, viene rimontata nella ripresa e si inchina per 2-1. I gol decisivi portano la firma di. Per i piemontesi si tratta delko in campionato, mentre i partenopei salgono a quota 53 punti in classifica, portandosi momentaneamente a +6 sull'Inter. Irestano quinti, ma rischiano di veder allontanarsi la quarta posizione. Le scelte degli allenatori(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola;, Lobotka, McTominay; Politano,, Neres.