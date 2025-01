Juventusnews24.com - Napoli Juve, Marco Baridon a caldissimo: «Rammarico per quel secondo tempo. Ma c’è un dato eclatante dopo la sconfitta del Maradona» – VIDEO

di RedazionentusNews24commenta ail ko per 2-1 dei bianconeri alcontro gli azzurri: la sua analisiInarriva il primo ko stagionale per i bianconeri in Serie A. I gol nella ripresa di Anguissa e Lukaku rimontano l'iniziale vantaggio messo a segno da Kolo Muani, al gol all'esordio in massima serie. Marco Baridon, direttore dintusnews24, ha commentato alaper 2-1, evidenziando anche unlaper 2-1.