Juventusnews24.com - Napoli Juve, cade anche l’imbattibilità in Serie A: la striscia positiva si ferma al Maradona. Terzo ko stagionale

Napoli Juve dei bianconeri in Serie A: prima sconfitta in campionato al Maradona porta con sé la prima sconfitta in Serie A della squadra di Thiago Motta, che al Maradona perde la propria imbattibilità in campionato dopo averla mantenuta per 21 giornate consecutive. Contro l'ex Conte arriva il terzo ko tra tutte le competizioni, dopo quello in Champions contro lo Stoccarda e quello in Supercoppa Italiana con il Milan. Completano il quadro 13 pareggi e appena 8 successi.