Mps l' assalto al santuario di Cuccia tra speculazione e logiche industriali

Chissà cosa direbbe Enrico, fondatore e dominus della grande Mediobanca, crocevia per decenni del potere finanziario italiano, dell'della triade Mef, Caltagirone e Delfin (della famiglia Del Vecchio) alla sua Piazzetta. Là, dove per lustri le azioni si «pesavano e non si contavano» in nome del capitalismo relazionale studiato come fenomeno in tutte le università del mondo. Dove si decideva, senza appello, la gloria o la morte di dinastiema dove trovavano soluzione i dossier dei poteri forti: da Fiata Montecatini, da Edison alla Pirelli passando per la privatizzazioni delle banche di interesse nazionale, solo per citarne alcuni. Ebbene quel, retto da un sacerdote laico, dai costumi votati a un sobrio rigore, per il quale «la ricchezza era più un peso che un vantaggio», dove mai, presente lui, si sarebbero presentati in forze imprenditori e lo Stato, da ieri è sotto attacco.