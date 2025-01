MotoGp, omaggio a Valentino Rossi per le Ducati del Pertamina Team

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 25 gen. (askanews) – Nella splendida cornice del Nusah Inda Theater di Jakarta e con più di 700 invitati, ilEnduro VR46 Racingha svelato i colori con cui scenderà in pista nella stagione 2025 della. Per il secondo anno consecutivo, la squadra di Tavullia sarà accompagnata dal colosso indonesiano PTLubricants, che, attraverso il brand di proprietà diEnduro, proseguirà la collaborazione per confermare performance e avanguardia. Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli hanno dato il via al Fluo Stream Act 2 togliendo veli alleDesmosedici GP che presentano dei dettagli simbolici per quest’anno. Torna il giallo fluo, che campeggia insieme al bianco nel disegno pensato da Aldo Drudi e Drudi Performance. Ad accompagnare questi due colori che ormai sono caratteristici della squadra sono il sole e la luna, i simboli didurante tutta la sua carriera: a destra e a sinistra, i due loghi vedono nel mezzo, sul cupolino, l’iconico 46 insieme al 49 e al 21 dei piloti.