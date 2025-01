Monte dei Paschi-Mediobanca, da Palazzo Chigi disco verde per l’operazione

Leggi su Ildenaro.it

Le parole della premier Giorgia Meloni sull’Ops lanciata dadei(Mps) su, “è un’operazione di mercato”, seguono quelle del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che la valuta “totalmente trasparente e nell’interesse dell’economia italiana”, e del vice premier Antonio Tajani, per cui “tutte le iniziative di libero mercato sono benvenute”. Queste dichiarazioni chiariscono chenon guarda in modo sfavorevole al tentativo di scalata della storica banca senese nei confronti del principale istituto di credito finanziario italiano, un’operazione che potrebbe creare un terzo polo bancario.Le opposizioni continuano a chiedere al Governo che il ministro Giorgetti riferisca in aula, vista la presenza del Mef nell’azionariato di Mps. Serviranno presumibilmente mesi per valutare il destino finale di questa operazione finanziaria, che potrebbe ridisegnare la geometria degli assetti bancari e assicurativi del Paese.