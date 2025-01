Mondiali di Pallamano l’Italia perde con la Svizzera | dice addio al torneo ma scrive la storia

Leggi su Ilfaroonline.it

E’ stato un grande Mondiale diquello della Nazionale Italiana Maschile. Finisce l’avventura iridata in Danimarca con la sconfitta avuta dalla(33-25), ma il Team Tricolorelapiazzandosi, storicamente, tra le prime sedici squadre della competizione, con il quarto posto del Main Round, nel Gruppo I.Gli Azzurri hanno raggiunto anche la Fase Finale dele lo hanno fatto dopo 28 anni, grazie a un percorso straordinario di cinque vittorie. Sono ora in piena corsa per la fase finale degli Europei EHF 2026.Come riporta federhandball.it –della, quarta nel main round, attende ora di conoscere il proprio piazzamento definitivo neliridato, sancito domani (domenica) e una volta che tutti i gironi del main round avranno chiuso i propri calendari.