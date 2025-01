Secoloditalia.it - Modello Trump? No, Meloni: ripartono le espulsioni di migranti verso l’Albania. Con l’incubo toghe rosse

Leggi su Secoloditalia.it

Nel giorno in cui la Casa Bianca postava le foto delle prime “” (in inglese, deportations, per la sinistra italiana “deportazioni”.) anche l’Italia dava seguito alle proprie promesse, ostacolate dai giudici, riprendendo il trasferimento deiillegali nel centro di smistamento di Tirana, in Albania. Il, in Italia, esiste già, ma trova l’opposizione nelle, che forse si rimetteranno di nuovo in azione. Tra ieri ed oggi ci sono state – a quanto apprende l’Ansa – due operazioni di trasbordo dia bordo del Cassiopea, il pattugliatore della Marina Militare utilizzato per quello che sarà il terzo trasferimento di richiedenti asilo in Albania, dopo i primi due di ottobre e novembre scorsi. Ci sono ora 11 stranieri a bordo. La nave continua a stazionare in acque internazionali ad una ventina di miglia a sud di Lampedusa in attesa di caricare altre persone prima di dirigersiil porto di Shengjiin.