Mistermovie.it - Mister Movie | Zach Cregger Dirigerà il Nuovo Film di Resident Evil, Data Uscita e Tutto Quello Che Sappiamo

Leggi su Mistermovie.it

, il regista dietro il successo horror Barbarian, è stato scelto per scrivere e dirigere unadattamento cinematografico di, uno dei franchise di videogiochi più iconici e longevi nel panorama horror.Ultime novità daldiLa notizia ha generato un’immediata attenzione nel mondo del cinema e dei fan, con una “guerra di offerte” che ha visto coinvolti numerosi studi. Tra i più noti, Warner Bros. Discovery e Netflix sono stati citati come attori principali in questa competizione per acquisire i diritti del progetto.Undi Riavvio in Poche ParoleAl momento, i dettagli sulla trama deldidiretto dasono ancora avvolti nelo. Il franchise, che ha già visto ben sette adattamenti cinematografici dal 2002 in poi, con la celebre Milla Jovovich nel ruolo di protagonista, è pronto per uninizio.