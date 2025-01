Mistermovie.it - Mister Movie | The Lincoln Lawyer 4, aggiornamento sulla data di uscita della quarta stagione

Ladi The, attesissima dai fan, porta con sé un’importante novità nel cast. Neve Campbell, che interpreta l’avvocatessa Maggie McPherson, tornerà come personaggio regolare, ma il legal drama dovrà fare a meno di Yaya DaCosta, che non riprenderà il ruolo di Andrea Freeman.The4: Neve Campbell torna a tempo pieno, ma un membro del cast principale lascia la serieNeve Campbell tornerà nei dieci episodi4, confermandosi come un pilastroserie. Il personaggio di Maggie sarà centrale nella trama, mentre aiuterà il suo ex marito, Mickey Haller (interpretato da Manuel Garcia-Rulfo), ad affrontare le gravi accuse che lo vedono incastrato per l’omicidio di un ex cliente.Dall’altro lato, l’assenza di Andrea Freeman è stata confermata da TVLine.