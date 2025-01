Mistermovie.it - Mister Movie | Supergirl: Woman of Tomorrow conferma un importante legame con Superman

Leggi su Mistermovie.it

Il progettoofsta iniziando a suscitare molta curiosità, soprattutto per il suo significativo colnto con. Diretto da Craig Gillespie e previsto per il 2026, il film sarà parte del nuovo DC Universe creato da James Gunn e Peter Safran, che segna la fine dell’ormai obsoleto DC Extended Universe.of: Ilcone il Nuovo DC Universeclass="wp-block-heading">Milly Alcock, nota per il suo ruolo in House of the Dragon, interpreterà Kara Zor-El, la cugina di. Il film si concentrerà sulle origini dimentre si fa strada verso la Terra, esplorando il suo cammino verso il diventare l’eroe che tutti conosciamo.Un Logo che Rivela Più di Quanto SembraUn primo sguardo al progetto è arrivato tramite una foto condivisa da James Gunn sui social media, che mostrava il logo ufficiale diofsullo schienale di una sedia del set.