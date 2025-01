Mistermovie.it - Mister Movie | Perla Vatiero: “Mirko? Un capitolo chiuso. Ora guardo avanti”

L’ex concorrente del Grande Fratello,, ha recentemente rilasciato un’intervista a LiberoQuotidiano.it, dove ha parlato della sua vita dopo l’esperienza nel reality e della fine della sua relazione conBrunetti.: “Non mi stupisco della nuova frequentazione diBrunetti”class="wp-block-heading">La vincitrice del GF ha affrontato con sincerità e maturità l’argomento della nuova frequentazione del suo ex, commentando: “Non mi sorprende. Conosco benee, dopo tutto quello che abbiamo vissuto, mi aspettavo qualcosa del genere”.ha ammesso che il loro rapporto è stato segnato da alti e bassi, e che alcune dinamiche all’interno della casa hanno contribuito a far emergere delle incompatibilità caratteriali.“L’esperienza al Grande Fratello è stata molto intensa e mi ha aiutata a capire molte cose su di me e sulla nostra relazione”, ha confidato