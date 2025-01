Mistermovie.it - Mister Movie | Il cast di The Diplomat 3 si arricchisce con Bradley Whitford di The West Wing

L’acclamata serie politica Thesidi un nuovo e talentuoso membro nel, vincitore dell’Emmy Award, è stato ufficialmente confermato per la terza stagione del thriller di Netflix.Unisciti aldella Terza Stagione di TheQuesto annuncio arriva a pochi mesi dal ritorno dello show con la seconda stagione, che ha ricevuto ottime recensioni, con una valutazione Certified Fresh del 95% su Rotten Tomatoes.Un Ritorno al Lato di Debora Cahn e Allison JanneyLa presenza dinella nuova stagione segna una riunione con la scrittrice di TheDebora Cahn e la co-protagonista Allison Janney, un incontro che avviene quasi 20 anni dopo la fine di quella celebre serie NBC.interpreterà un personaggio ricorrente, descritto come il First Gentleman della presidentessa Grace Penn, un ruolo che sarà interpretato proprio da Janney.