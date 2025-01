Mistermovie.it - Mister Movie | Captain America: Brave New World rilascia un’anteprima dietro le quinte per i fan

Con meno di un mese all’uscita diNew, il nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe (MCU) sta suscitando grande attesa tra i fan. Il film segna il debutto da protagonista di Anthony Mackie nei panni di Sam Wilson, che assume finalmente il mantello didopo gli eventi di The Falcon and the Winter Soldier.New: Nuovi Dettagli e Aspettative per l’Uscitaclass="wp-block-heading">In una featuretteleesclusiva, i fan hanno potuto dare un’occhiatalealla realizzazione del film, con interventi di Mackie, Harrison Ford (che interpreta Thaddeus “Thunderbolt” Ross) e Kevin Feige, il presidente dei Marvel Studios.Scontri Eroici e Nuove TrasformazioniI primi sguardi suNewhanno rivelato alcuni dei momenti più emozionanti del film, tra cui uno scontro tra Sam Wilson e Thaddeus Ross, ora Presidente degli Stati Uniti.