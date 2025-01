Migranti in Albania al via il terzo trasferimento verso il porto di Shengjiin | l’operazione con il pattugliatore Cassiopea

Leggi su Open.online

Sono 11 ia bordo deldella Marina, che in questo momento è in acque internazionali a sud di Lampedusa in attesa di caricare a bordo altre persone, per poi dirigersiildi, in. Dopo due mesi di stop, sono riprese le operazioni didelle personecon navi militarii centri di identificazione, accoglienza e rimpatrio realizzati inin accordo tra i governi di Roma e Tirana. Si tratta della terza operazione, dopo quelle di ottobre e novembre che culminarono con la decisione dei giudici dei Tribunali di non convalidare i trattenimenti dei richiedenti asilo. Il governo ha introdotto una nuova norma per cui sulle prossime procedure la competenza non è più dei magistrati della sezione immigrazione, ma di quelli della Corte d’appello.