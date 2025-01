Liberoquotidiano.it - "Mi sono messo a piangere davanti a mamma, sono crollato": la drammatica confessione di Tony Effe

"Mi, c'era mia madre, miun po' vergognato":ha rivelato qual è stata la sua reazione dopo l'esclusione dal concerto di Capodanno a Roma. "Certe accuse mi hanno fatto veramente male,mentre facevo il trasloco", ha detto. Dopo essere stato escluso, il cantante - in gara al prossimo festival di Sanremo - ha deciso di organizzare un proprio concerto il 31 dicembre al Pala Eur, andato sold out. I giudizi nei suoi confronti e nei confronti dei suoi brani, però, lo hanno davvero turbato: "L'ho detto anche al concerto, cistato male - ha spiegato in un'intervista al settimanale 7 del Corriere della Sera -. Il rap ha un suo linguaggio. Io racconto ciò che vedo, mai confondere lo sguardo, l'immaginario con la persona. Ripeto: un conto è raccontare, un altro è vivere.