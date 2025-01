Mi ha solo usata basta chiudo qui Shaila colpo al cuore e lacrime amare al Grande Fratello

Leggi su Caffeinamagazine.it

Il confronto con Stefania Orlando, con cui non corre per niente buon sangue, e una sfilza di nomination che l’hanno fatta finire al televoto eliminatorio: l’ultima puntata delè stata tosta perGatta. Non sa però che è stata scelta per il bonus immunità. Insieme a Javier, Zeudi e Lorenzo in caso di eliminazione la ballerina sarà ripescata proprio come successo ai 4 ex concorrenti che da giovedì sera sono di nuovo in casa.Ma come detto è un segreto. Lo sail pubblico cheavrà un’altra possibilità nel reality di Canale 5 e in ogni caso c’è rimasta malissimo per tutte quelle nomination. E inizia a sentirsi molto sola adesso, convinta di essere stata abbandonata da tutti. Da una persona in particolare che credeva essere unamico e ora sembra averle voltato le spalle.