Ilgiorno.it - Merce contraffatta per trentamila euro trovata nell’abitazione di un tunisino

Colpo grosso della polizia locale di Pandino che ha trovato in casa di unper un valore approssimativo di 30mila. Laera stipata in scatoloni dove erano celati più di 230 articoli tra scarpe, magliette di calcio riproducenti loghi, colori e simboli di squadre italiane e straniere, borse da donna e da uomo e altri accessori di abbigliamento, tutti riconducibili a marchi famosi e di lusso come Nike, Adidas, Louis Vuitton, Dior, Jeep e Michael Kors ed altre note griffe del mondo della moda oltre a una cinquantina di orologi tra cui Rolex e Seiko.è stataancheche si sospetta sia frutto di furto. Ilè stato denunciato per contraffazione, alterazione e uso di marchi, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con contrassegni falsificati per la vendita e di ricettazione.