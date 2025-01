Iltempo.it - "Meloni cheerleader di Trump", la sparata di Vitale e l'ira di Bernardini de Pace: come replica

Leggi su Iltempo.it

Lo stretto rapporto di fiducia e di interessi reciproci tra Donalde Giorgiarisulta indigesto a molti. Sia all'interno dei palazzi di Bruxelles, che per parte dell'informazione. Giovanna, durante la puntata di 4 di Sera in onda su Rete 4, ci è andata giù pesante: “Esiste questa preoccupazione da parte dei popolari e socialisti, cherischi di trasformarsi nelladel presidente degli Stati Uniti, che potrebbe utilizzarla propriouno strumento per disgregare l'Europa”. D'altronde, precisa, essendo un'isolazionista che vuole riportare in alto il suo paese “indebolire l'Europa è l'obiettivo dichiarato di, l'ha detto lui stesso”. La giornalista di Repubblica ha fornito il suo punto di vista rispetto alla strategia che il Premier italiano sta conducendo in questo primo scorcio di amministrazioneiana negli Stati Uniti.