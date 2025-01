Ilrestodelcarlino.it - Maxi colpo all’ex Crass. Segano la grata e rubano farmaci per 300mila euro: "Svuotato il magazzino"

Si sono armati di attrezzi di carpenteria come delle grosse tenaglie e una sega taglia ferro per violare l’accesso allaa dell’ex, in via Cristoforo Colombo, al Piano. Ladri su commissione probabilmente e che una volta creato un varco tra le inferriate di una finestra sono entrati nel grandeportando viaantitumorali ed ematologici molto costosi per le casse della sanità pubblica perché ogni scatola composta da pillole e fialette viene pagata anche 4/5mila. Il, del valore di oltre, è stato fatto nella notte tra giovedì e ieri, all’interno dell’area che ospita anche i poliambulatori. A che ora abbiano agito i ladri, si ipotizza siano stati più di uno per la valenza del buco trovato e dove per realizzarlo sono servite più braccia, non è stato possibile individuarla perché non è suonato l’allarme benché presente nell’immobile e trovato funzionante dai carabinieri del Nas che stanno facendo le indagini insieme alla Scientifica del Sis.