Ilgiorno.it - Masso si stacca dalla montagna e centra casa

Leggi su Ilgiorno.it

Paura nella notte tra giovedì e venerdì per uno smottamento lungo la Provinciale 669, in territorio di Ponte Caffaro.a monte della strada, complici forse le precipitazioni continue delle scorse ore, si èto un grosso. Una roccia di quintali che hato in pieno una sottostante abitazione all’ingresso del paese, in quel frangente per fortuna vuota: superato il manto stradale tra Sant’Antonio e Bagolino, ilha sfondato il tetto e provocato seri danni, ma non ha lasciato feriti sul campo. Nellain questione infatti, appunto, non c’era nessuno. La frana ha imposto da parte della Provincia la chiusura della strada che sale da Anfo a Bagolino, paese rimasto accessibile fino a ieri pomeriggio solo dal versante trentino. Per l’intera mattinata si è lavorato per la messa in sicurezza della parete rocciosa.