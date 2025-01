Tg24.sky.it - Massimo Sestini grave in ospedale: fotografo in coma dopo incidente durante immersione

per il fotoreporter toscano, 62 anni, fiorentino famoso in Italia e nel mondo. È ricoverato in rianimazione all'di Trentounnel lago di Lavarone, dove stava facendo un'. A causa di un malfunzionamento dell'erogatore dell'aria, ilè svenuto sott'acqua, rimanendo senza respiro.Rianimato dai soccorritoriè stato salvato e rianimato dai soccorritori, trasportato poi in. Non sarebbe in pericolo di vita, ma i suoi polmoni sono pieni d'acqua e sono in corso manovre per liberarli.dal 1978, è noto per i suoi celebri scoop degli anni '80.