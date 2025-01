Ilrestodelcarlino.it - Marche, vola il mercato immobiliare tra gli stranieri: le zone più richieste e i prezzi

Ancona, 25 gennaio 2025 – Continua a crescere l’interesse per ildellea livello internazionale. Le principaliarrivano dagli Stati Uniti (24,67%). La Germania, pur contribuendo con il 10,51%, registra un calo significativo probabilmente a causa dell’insicurezza economica che sta vivendo la nazione. Dal Regno Unito, invece, la domanda rimane stabile al 10,35%. Tendenza del 2024 nel settoredelleAnche nel 2024 quindi c’è stato un aumento complessivo delle, nonostante alcune flessioni in specifiche aree. “La regione si conferma una meta attrattiva sia per gli investitori internazionali, grazie al suo mix unico di borghi storici, paesaggi naturali e qualità della vita. Lestanno consolidando il proprio ruolo di destinazione privilegiata per chi cerca immobili di pregio o case immerse nella natura”, questo secondo il report di Gate-away.