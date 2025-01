Secoloditalia.it - Marcella Bella, bandita per 18 anni da Sanremo, torna con un brano sulle donne: “Meloni ci rappresenta bene”

Ha dovuto aspettare diciott’per poterre sul palco dell’Ariston: «Ma non mi sono mica presentata ogni anno, eh», ci tiene a sottolineare lei al Messaggero, da grande diva qual è. Il quotidiano romano nelle ultime sette edizioni ha fatto altrettanti tentativi. Claudio Baglioni l’ha esclusa una volta. Amadeus cinque. Per rivederein gara tra i big al Festival dici voleva Carlo Conti.In un’intervista al settimanale Oggisi era tolta qualche sassolino dalle scarpe per il pessimo trattamento ricevuto. «Al Festival del 2007, quando andai con Gie presentammo Forever, la giuria mi trattò malissimo. L’anno prima mi ero candidata alle Europee per An nella mia Sicilia e me la fecero pagare. Era una giuria di sinistroidi, per modo di dire, tutti comunisti con il Rolex».