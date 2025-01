Liberoquotidiano.it - Magistrati contro il governo, abbandonano le aule in tutta Italia: si scatena il caos

Da Roma a Napoli, da Milano a Bari, ma anche a Firenze, Trieste, Brescia, Bologna, Torino: inle toghe hanno inscenato una protestaile la riforma della Giustizia. Alle varie cerimonie di inaugurazione dell'anno giudiziario, non appena hanno preso la parola dei rappresentati del, ihanno deciso di lasciare l'aula stringendo tra le mani una copia della Costituzione. A Roma, per esempio, i giudici sono andati via dall'aula Europa, nella Corte d'Appello, quando ha iniziato a parlare Alfredo Mantovano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Tra l'altro, prima ancora dell'intervento di Mantovano, in aula erano stati esposti dei cartelli con su scritta una celebre frase di Piero Calamandrei: "Se volete andare in pellegrinaggio dove è nata la nostra Costituzione, andate sulle montagne, nelle carceri, nei campi, dovunque è morto unno per riscattare la nostra libertà, perché è lì che è nata questa nostra Costituzione".