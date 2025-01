Bergamonews.it - “M – Il Figlio del Secolo”: l’ascesa del duce, una Storia che parla al presente

Nella miniserie Sky-Now, tratta dal romanzo di Scurati e diretta da Wright, Marinelli mette in scena un ritratto moderno e graffiante di Mussolini e della sua ascesa politica, dalla fondazione dei Fasci di Combattimento fino all’imposizione della più feroce dittatura che l’Italia abbia conosciuto.Titolo: M – IldelTitolo originale: M – IldelIdeatore: Joe Wright, Stefano Bies, Davide SerinoRegia: Joe WrightPaese di produzione / anno / durata: Italia, Francia / 2024 / 50 minuti per 8 episodiSceneggiatura: Stefano Bises, Davide SerinoFotografia: Seamus McGarveyMontaggio: Valerio BonelliScenografia: Mauro VanzatiCostumi: Massimo Cantini ParriniMusica: Tom RowlandsCast: Luca Marinelli, Francesco Russo, Barbara Chichiarelli, Benedetta Cimatti, Federico Majorana, Gaetano Bruno, Fulvio Falzarano, Massimo De Lorenzo, Lorenzo Zurzolo, Federico Mainardi, Vincenzo Nemolato, Gianmarco Vettori, Gabriele Falsetta, Maurizio LombardiProduzione: Sky Studios, The Apartment, Pathé, Fremantle, Cinecittà S.