Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Rogla 2025 in DIRETTA: scattano gli ottavi di finale

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.02 Piatto forte! Super derby tricolore tra le nostre Elisa Caffont e Jasmin Coratti: forza ragazze!13.01 Fa il suo Hofmeister che chiude avanti di 18 centesimi con arrivo in volata!13.00 Prima run, si parte! Al cancelletto la tedesca Hofmeister e la canadese Buck.DIFEMMINILI12.59 Si parte daglididel tabellone femminile.12.57 Ecco il tabellone deglidifemminili, in ordine di svolgimento:Hofmeister (GER)- Buck (CAN)Caffont (ITA)-Coratti (ITA)Zogg (SUI)- Caveziel (SUI)Miki (JPN)- Pflum (USA)Dekker (NED)- Jeong (KOR)Payer (AUT)- Baetsch (SUI)Riegler (AUT)- Loch (GER)Krol (POL)- Maderova (CZE)12.54 Versante femminile: due azzurre agli, si tratta di Elisa Caffont e Jasmin Coratti. Bene Elisa che termina quinta dopo le due run di qualificazione.