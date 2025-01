Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint tl Engadina 2025 in DIRETTA: quattro azzurri ai quarti di finale, si inizia alle 13.15

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.46 Una discreta Italia in questa qualificazione. Dei seipresenti in lista di partenza, benhanno superato il taglio. Il migliore è Federico Pellegrino, 17mo a 4.54 dal leader della classifica, Johannes Klaebo. Molto bene Davide Graz e Giovanni Ticcò, rispettivamente 22mo e 23mo al traguardo. Passa il turno anche Michael Hellweger, 27mo. Fuori invece Elia Barp e Simone Daprà.11.44 Anche Hellweger è sicuro del passaggio del turno, sarannogli italiani presenti aidi.11.43 Qualificati Pellegrino, Graz e Ticcò: anche Hellweger dovrebbe essere al sicuro.11.40 Attendiamo l’arrivo degli ultimi atleti. Nessuno si dovrebbe inserire nelle posizioni di vertice.11.39 Anche il lettone Vigants si inserisce in zona qualificazione: 4.