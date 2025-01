Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Garmisch 2025 in DIRETTA: ITALIA DA IMPAZZIRE! Brignone in testa davanti a Goggia!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DI KIZTBUEHEL DALLE 11.30I PETTORALI DI PARTENZA10.42 Non c’è tempo di commentare amici, si trema. L’austriaca Stephanie Venier è dietro di appena 2 decimi al terzo intermedio.10.41 PRIMAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! CAPOLAVOROOOOOOOOOOOOOOO!!!PRIMA CON UN CENTESIMO SUAAAAAAAAA!!! SPETTACOLO AZZURROOOOOOOOOO!!!AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!10.39 Al primo intermedioè avanti di 0.13, al secondo di 0.04.10.38 Niente da fare oggi per Lie. La norvegese è ottava a 95 centesimi. Ora Federica.10.37 Lie avanti di 0.03 al primo intermedio e di 0.15 al secondo.10.37 Adesso fa paura la norvegese Kajsa Vickhoff Lie.10.36 Huetter è quinta all’arrivo a 0.45 da