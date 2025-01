Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Garmisch 2025 in DIRETTA: iniziata la gara, incognita alte temperature

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DI KIZTBUEHEL DALLE 11.30I PETTORALI DI PARTENZA10.15la. In pista l’americana Jacqueline Wiles, atleta molto scorrevole. E qui aconta molto esserlo.10.12 I pettorali delle favorite e delle principali outsider: 3 Corinne Suter, 5 Ester Ledecka, 7 Lara Gut-Behrami, 8 Ilka Stuhec, 11 Cornelia Huetter, 12 Kajsa Vickhoff Lie, 14 Stephanie Venier, 17 Christina Ager, 19 Kira Weidle-Winkelmann, 20 Nina Ortlieb, 27 Lauren Macuga, 28 Lindsey Vonn,10.10 3° in questo momento a. La neve è ghiacciata.10.09 I pettorali di partenza delle italiane: 2 Nicol Delago, 9 Pirovano, 10 Sofia Goggia, 13 Federica Brignone, 15 Marta Bassino, 18 Elena Curtoni, 33 Nadia Delago, 43 Roberta Melesi, 44 Vicky Bernardi.