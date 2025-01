Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Garmisch 2025 in DIRETTA: Goggia per sfatare il tabù della Kandahar

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALAMASCHILE DI KIZTBUEHEL DALLE 11.30I PETTORALI DI PARTENZA9.58 La classifica generale di Coppa del Mondo:1. Federica Brignone (Italia) 6392. Lara Gut-Behrami (Svizzera) 5843. Camille Rast (Svizzera) 5624. Sara Hector (Svezia) 5075. Zrinka Ljutic (Croazia) 5016. Sofia(Italia) 4217. Wendy Holdener (Svizzera) 4128. Lara Colturi (Albania) 3689. Alice Robinson (Nuova Zelanda) 36610. Cornelia Huetter (Austria) 3639.57 Ben quattro invece le vittoriesvizzera Lara Gut-Behrami sulla, tutte in superG: 2016, 2017 e due volte nel 2021.9.55 I migliori risultati di Federica Brignone asono un secondo posto innel 2020 e un successo in superG nel 2022 (a pari merito con Cornelia Huetter).