Oasport.it - LIVE Perugia-Verona, Coppa Italia volley 2025 in DIRETTA: 13-15 veneti partiti fortissimo!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI TRENTO-CIVITANOVA () DALLE 18.3017-18 In rete il servizio di Jensen.17-17 Diagonale stretta di Keita.17-16 Out la difesa di Cortesia sulla pipe di Semeniuk.16-16 Parallela ben assestata di Keita.TIME OUTNessun tocco a muro, out l’attacco di Jensen. 16-15 in favore di.15-16 Attacco vincente Jensen ma check chiamato dall’arbitro per eventuale tocco a muro si/no di.15-15 Mani out Herrera .14-15 Vola via la soluzione di Mozic dai 9 metri.13-15 ACE MOZIC. Supersinora.13-14 Bilanciere di Keita, punto spettacolo del maliano.13-13 Attacco vincente Jensen in diagonale.13-12 SUPER MURO DI LOSER che salta 1vs1 con Cortesia e mette bene le mani in diagonale.12-12 Trova il varco Ishikawa sul muro staccato di